‘Chinezen zijn nog niet klaar en melden zich met 150 miljoen in Dortmund’

Het Chinese voetbal lijkt voorlopig nog niet door zijn geld heen. Shanghai SIPG zou naar verluidt bereid zijn om alle records te breken om Pierre-Emerick Aubameyang naar China te halen, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

De club, waar trainer André Villas-Boas aan het roer staat, zou honderdvijftig miljoen euro op tafel willen leggen om de Gabonees over te nemen van Borussia Dortmund. Aubameyang zou in Shanghai naar verluidt 41 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

Als de deal doorgaat, zouden zowel de transfersom als het salaris een wereldrecord zijn. De transfersom van 105 miljoen euro die Manchester United aan Juventus betaalde voor Paul Pogba, is tot nu toe de hoogste ooit betaald. Het record voor bestbetaalde voetballer werd deze winter al door het Chinese Shanghai Shenhua verbroken. Zij betalen Carlos Tevez een jaarsalaris van 37,5 miljoen euro.