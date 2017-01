Problemen voor wereldkampioen: ‘Ancelotti heeft geen plaats die bij hem past’

Het is tot nu toe nog niet het seizoen van Thomas Müller. De Duitser scoorde pas één keer in dertien wedstrijden en Lothar Matthäus denkt dat Müller in de tweede seizoenshelft weleens uit de basiself van Bayern München zou kunnen verdwijnen.

De ex-speler van onder meer Bayern München en Internazionale schrijft in zijn wekelijkse column in de BILD dat in het 4-2-3-1 systeem van Carlo Ancelotti op termijn geen plek meer zal zijn voor de 83-voudig international. Aan de rechterkant ziet Matthäus eerder Arjen Robben spelen, terwijl hij voor de positie achter spits Robert Lewandowski voor Thiago Alcántara zou kiezen.

“Er is in Ancelotti’s systeem niet echt een plaats die bij Müller past”, denkt Matthäus. Daarbij komt ook nog eens dat Müller niet het beste seizoen van zijn loopbaan doormaakt: “Het zal voor hem heel moeilijk worden om zich terug te vechten in de basis. Robben is beter op rechts. En Ancelotti speelt niet echt met een schaduwspits, meer met een aanvallende middenvelder. Dat past beter bij Thiago, die is meer flexibel.”