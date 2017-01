‘Hij moet 7,5 miljoen kosten en Chinese clubs willen hem’

Wesley Sneijder speelt alweer sinds 2013 voor Galatasaray en de ex-Ajacied lijkt het wel naar zijn zin te hebben in Istanbul. Mocht hij zin hebben in een nieuwe uitdaging, dan is het Verre Oosten ook een optie. Er is namelijk interesse uit de Chinese Super League voor de spelmaker.

“Twee clubs willen hem. Maar hij heeft nog steeds een contract bij Galatasaray en de betreffende clubs hebben ons ook geen voorstel gedaan. Galatasaray weet van de interesse, maar op dit moment heb ik geen aanbiedingen ontvangen”, vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers in gesprek met FCINTER1908. Sneijder heeft nog een verbintenis tot 2018: “We zullen zien wat er gebeurt. Wesley is voor 7,5 miljoen euro te koop. Dat staat in zijn contract.”

Of Sneijder überhaupt openstaat voor een vertrek naar China durft Albers niet te zeggen. Hij denkt dat dit ook afhangt van de aard van het voorstel, dat zeker geëvalueerd zal worden. De Oranje-international voelt zich op zijn plek bij Galatasaray, dus is niet per se uit op een vertrek.