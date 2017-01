Ex-Ajacied kon Turks aanbod niet weigeren: ‘Het einde komt dichterbij’

Voor de winterstop streed Ryan Babel met Deportivo La Coruña tegen degradatie uit LaLiga. In de tweede seizoenshelft gaat de aanvaller met Besiktas strijden om de Turkse titel. Die sportieve overweging was de belangrijkste motivatie voor zijn overstap.

“Daarnaast speelt Besiktas nog Europees voetbal. Bovendien zijn er veel opties voor mijn kinderen om in Istanbul naar school te gaan”, legt Babel uit tegenover Milliyet. De 30-jarige aanvaller tekende bij Besiktas een contract voor tweeënhalf seizoen. “Het einde van mijn carrière komt dichterbij en dan kan je zo’n aanbod niet laten liggen.”

Besiktas moet in de tweede seizoenshelft een achterstand van één punt goedmaken op koploper Istanbul Basaksehir. “Zij lijken de voornaamste concurrent voor het kampioenschap”, analyseert de voormalig speler van onder meer Ajax en Liverpool. In de Turkse competitie komt Babel een aantal landgenoten tegen, waaronder Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Robin van Persie. “Ik heb mijn Nederlandse vrienden nog niet gesproken, maar we komen elkaar in de toekomst ongetwijfeld tegen.”