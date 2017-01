‘Hij is anders dan zijn vader, maar Ajax heeft een groot talent in huis’

Justin Kluivert maakt een stormachtige ontwikkeling door. Het is wachten op zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en het blijft in de rest van Europa niet onopgemerkt dat de zeventienjarige aanvaller indruk maakt.

Antonio De Vitis is momenteel scout voor het Italiaanse Sassuolo en heeft de jonge Kluivert op de radar. “Ik heb hem twee maanden geleden voor het eerst zien spelen tijdens een Youth League-wedstrijd van Ajax Onder-19 en hij maakte veel indruk op mij”, zegt de ex-spits van onder meer Verona, Palermo en Udinese tegen TMW Radio. “Hij is snel en combineert dat met een goede techniek. Ajax heeft met Kluivert een groot talent in huis.”

De vergelijking met vader Patrick is snel gemaakt. Di Vitis ziet desondanks grote verschillen. “Hij zit fysiek anders in elkaar dan zijn vader”, stelt de Italiaan, in wiens land Kluivert ook wordt vergeleken met Ibrahim Afellay. Met die stelling is de scout het niet eens. “Vanuit technisch oogpunt zijn ze misschien alleen van hetzelfde niveau. Afellay werd gevolgd door alle clubs in Europa en het was een belangrijke speler, maar verder zijn beide spelers niet te vergelijken.”