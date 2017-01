‘Cristiano heeft betere buikspieren, maar hij heeft meer techniek en inzicht’

In december kreeg Cristiano Ronaldo de Ballon d’Or van France Football. Over een week reikt de FIFA haar evenknie, de 'The Best' award, uit. De strijd gaat tussen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann. Javier Clemente, ex-bondscoach van Spanje, weet wel wie de winnaar zou moeten worden.

“Messi ligt ver voor op iedereen”, zegt Clemente tegen Cadena SER. Ondanks dat Ronaldo de Ballon d’Or kreeg, vindt de voormalig trainer dat de Portugees moet accepteren dat hij de op een na beste voetballer van de wereld is. “Cristiano zou trots en blij moeten zijn om tweede van de wereld te zijn. Als je niet de beste bent, wie maakt het dan uit dat je de tweede bent.”

“Cristiano heeft betere buikspieren, is groter en kopt beter. Er zijn dingen die hij beter doet”, aldus de ex-coach van onder meer Spanje, Atlétic Madrid, Athletic Club en Olympique Marseille. “Maar Messi verslaat hem op het gebied van techniek en inzicht. Er zijn in de sport geen nobelere dingen dan de kwaliteiten van je concurrenten erkennen.”