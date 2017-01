Mourinho: ‘Ze hebben ongelooflijke herinneringen, maar kennen de realiteit’

Na een moeizaam begin is Manchester United onder trainer José Mourinho gaan draaien. The Red Devils hebben inmiddels zes wedstrijden op rij gewonnen en de Portugese oefenmeester voelt zich door de fans thuis in Manchester, zo vertelde hij aan MUTV.

Met dank aan de supporters van Manchester United heeft Mourinho een speciaal gevoel gekregen bij de club. “Door de mensen hier heb ik meteen de wil gekregen om voor hen te werken. Het zijn typische Manchester United-supporters. Zij hebben ongelooflijke herinneringen uit het verleden, maar kennen de realiteit van nu”, zegt de oefenmeester.

“Dat zijn de supporters die verwachtingen hebben voor de toekomst, maar de weg ernaartoe ook kennen. Zij blijven ons steunen, ook tijdens de slechte momenten die we hebben gehad”, looft Mourinho de fans van Manchester United. “Dat is een ding wat je van een nieuwe club doet houden. Ik denk dat die steun me het meest heeft geraakt.”