Juve hangt prijskaartje van 150 miljoen om nek aanvaller

Bryan Linssen kan een transfer van FC Groningen naar Zulte Waregem uit zijn hoofd zetten. De club uit België zoekt weliswaar naar een vleugelspeler, maar Linssen is niet langer in beeld. (Het Nieuwsblad)

(The Independent)

Pech voor Swansea City, West Bromwich Albion, Brighton, Newcastle United en Aston Villa. Jürgen Klopp wil niet meewerken aan een tijdelijk vertrek van Kevin Stewart bij Liverpool. (The Independent)

De Turijnse club heeft geïnteresseerde clubs laten weten dat de aanvaller uit Argentinië minimaal 150 miljoen euro waard is.

Hebei China Fortune en Beijing Guoan trekken aan Ever Banega. De middenvelder wikt en weegt een vertrek bij Internazionale, daar hij ook onder zijn derde trainer in Milaan niet op veel speeltijd hoeft te rekenen. (Sky Italia)