Routinier hoopte op kans bij Ajax: ‘Natuurlijk is daar teleurstelling over’

Diederik Boer is al drie seizoenen tweede doelman bij Ajax. Toen Jasper Cillessen afgelopen zomer vertrok, hoopte hij in ieder geval twee of drie wedstrijden de kans te krijgen. Dat de keuze van trainer Peter Bosz uiteindelijk op André Onana viel, was voor de 36-jarige sluitpost een lichte teleurstelling.

“Het enige verschil met vorig seizoen is dat Jasper weg is en dat André onder de lat staat”, zegt Boer tegen Ajax TV. Hij is in de eerste seizoenshelft tweede doelman gebleven, omdat Tim Krul nog niet fit was. “Ik wist dat er een nieuwe keeper zou komen. Je hoopt dan toch dat je die twee of drie wedstrijden als overbrugging het mag laten zien. Uiteindelijk is de keuze op André gevallen en dat heeft langer geduurd dan iedereen had verwacht.”

Boer vindt dat zijn concurrent de complimenten verdient. “Je moet ook de credits aan André geven. Hij heeft het goed opgepakt en heel goed gedaan”, aldus de oud-speler van PEC Zwolle, die wel even teleurgesteld is geweest dat hij zelf de kans niet kreeg. “Natuurlijk is daar een week teleurstelling over. Alleen je kunt niet weken- of maandenlang in de teleurstelling blijven hangen. Je zult door moeten gaan. Er zijn meer jongens teleurgesteld geweest dit seizoen.”