Wenger vreest wekenlange absentie: ‘Dat is meestal geen goed nieuws’

Arsenal-middenvelder Francis Coquelin viel dinsdag in het duel met Bournemouth (3-3) al na 28 minuten spelen uit. De Fransman liep een hamstringblessure op en trainer Arsène Wenger vreest dat hij Coquelin lange tijd moet missen.

“Het is te vroeg om iets te zeggen. Je moet 48 uur wachten voordat je een scan van de hamstring kunt maken en dan kan er pas uitsluitsel gegeven worden hoe lang hij moet missen”, zegt Wenger tegen de Daily Mirror. “Meestal wanneer hij gaat zitten, is het geen goed nieuws. Als het alleen een beklemmend gevoel was geweest, had hij wel doorgespeeld.”

Coquelin speelde dit seizoen zeventien wedstrijden voor Arsenal, maar lijkt nu opnieuw een aantal weken te moeten ontbreken bij the Gunners. In het begin van het seizoen miste Coquelin ook al drie wedstrijden, destijds door een knieblessure. Daarna knokte de middenvelder zich terug in de basiself van Wenger.