Bundesliga-sensatie dreigt sterspeler kwijt te raken: ‘Kan niets beloven’

RB Leipzig heeft zich dit seizoen ontpopt tot de sensatie van de Bundesliga. Een belangrijke rol bij de promovendus is weggelegd voor Emil Forsberg en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de grote clubs. Zijn zaakwaarnemer sluit een vertrek in de winter niet uit.

Forsberg scoorde bij RB Leipzig in de eerste seizoenshelft vijf keer en gaf negen assists. Daarmee zou de Zweedse buitenspeler de interesse hebben getrokken van onder meer Liverpool, Arsenal en Bayern München. “Ik kan geen namen noemen, maar na de goede eerste helft van het seizoen hebben grote clubs contact met me opgenomen”, zegt Forsbergs zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya tegen Bild.

Twee jaar geleden kwam de 25-jarige aanvaller voor zo’n vier miljoen euro over van Malmö. Forsberg maakte in Leipzig de opmars van de club mee en heeft nog een contract tot 2021. “Het is maar net wat Leipzig voor plannen met hem heeft. Ze zijn op de goede weg en zullen snel in de Champions League spelen. Desondanks kan ik niet beloven dat Emil deze winter zal blijven.”