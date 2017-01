‘Hoe langer hij bij Ajax speelt, hoe hoger zijn algehele niveau zal worden’

Hervé Renard, bondscoach van Marokko, verraste onlangs door Hakim Ziyech niet op te nemen in zijn selectie voor de Afrika Cup. Misschien een teleurstelling voor Ziyech, maar een zegen voor Ajax, zo schrijft Ronald de Boer in zijn column in de Voetbal International.

“Ziyech haalt nog geen constant topniveau bij zijn nieuwe club, maar zelfs in zijn mindere wedstrijden zorgt hij standaard voor doelkansen. En hoe langer hij bij Ajax speelt, hoe hoger zijn algehele niveau zal worden”, denkt de ex-international. “Ajax mag van geluk spreken dat Hakim Ziyech niet is geselecteerd voor het toernooi om de Afrika Cup met Marokko.”

De Boer schrijft dat het voor Ajax belangrijk is om Anwar El Ghazi te behouden. “Ondanks zijn wisselvalligheid is hij een speler met kwaliteiten die Ajax echt nodig heeft in de titelrace”, aldus de analist over de aanvaller, die onder meer in de belangstelling zou staan van Lazio en AS Roma. Volgens de oud-Ajacied kan de buitenspeler met zijn scorend vermogen hetzelfde brengen als Jürgen Locadia doet bij PSV en dat kan doorslaggevend zijn in de strijd om de landstitel.