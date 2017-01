Wegen van PEC Zwolle en Jans scheiden na vier jaar

Ron Jans en PEC Zwolle nemen na het lopende seizoen afscheid van elkaar. Dinsdagavond heeft de trainer aan voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp aangegeven zijn contract niet te verlengen.

Met Jans aan het roer won PEC in 2014 de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal. Ook debuteerde de club in het Europees voetbal en behaalde het de hoogste eindklassering uit de clubgeschiedenis. "Van meet af aan heb ik het fantastisch naar mijn zin in Zwolle. Natuurlijk is dat gevoel gevoed door sportieve prestaties, maar ook zeker door de mensen waarmee ik intensief en zeer prettig samenwerk. We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken. Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club", zo licht de oefenmeester op de clubsite toe.

"Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de Eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten.” Visser en consorten respecteren het besluit van de oefenmeester. "Samen met hem hebben we als club de afgelopen jaren een prachtige ontwikkeling doorgemaakt", zo benadrukt de voorzitter. Gezien de optelsom van sportieve prestaties kan gerust gesteld worden dat Ron de meest succesvolle trainer is uit de historie van PEC Zwolle. Ook hebben we de afgelopen 3,5 jaar een fijne werkrelatie met elkaar opgebouwd."

"Op die energieke voet verschijnen we gezamenlijk aan de start van de tweede seizoenshelft", zo besluit Visser. "Daarbij durf ik met zekerheid te stellen dat Ron, samen met de overige leden van de technische staf en de selectie, er alles aan gaat doen om het eredivisieschap van PEC te continueren. Namens de directie van PEC Zwolle spreek ik het volste vertrouwen uit dat deze capabele mensen daarin gaan slagen."