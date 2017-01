Jans denkt aan oude bekende: ‘Hij speelt niet, dus dat zou heel mooi zijn’

PEC Zwolle heeft dit seizoen voorlopig grote moeite met scoren. Trainer Ron Jans wil daarom de aanval graag versterken en denkt daarvoor aan een oude bekende. Tomas Necid is bij het Turkse Bursaspor op een zijspoor beland.

Necid speelde in het seizoen 2014/15 in Zwolle en scoorde destijds 12 keer in 26 wedstrijden. De spits uit Tsjechië verdiende daarmee een transfer naar Bursaspor. “Necid speelt op dit moment niet bij Bursaspor, dus dat zou heel mooi zijn”, bekent Jans tegenover de NOS. PEC Zwolle kwam in de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen slechts dertien keer tot scoren.

Afgelopen zomer werd Anass Achahbar aangetrokken voor de doelpuntenproductie, maar de van Feyenoord overgekomen spits wacht nog altijd op zijn eerste eredivisiedoelpunt. “Hij is binnengekomen met een mentale en fysieke achterstand. Hij was te zwaar, liep conditioneel achter en dacht: nu ga ik het wel even doen in de eredivisie”, zegt de oefenmeester van PEC over de zomeraankoop. “Ik ben daar niet tevreden over, al vind ik wel dat hij nu laat zien dat hij de eerste spits van Zwolle wil zijn.”