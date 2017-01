Pochettino: ‘Hij is iemand die iedereen in zijn team zou willen hebben’

Chelsea maakt voorlopig een uitstekend seizoen door. Diego Costa speelt een belangrijke rol bij the Blues, met veertien Premier League treffers tot nu toe. Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino is onder de indruk van de spits.

Pochettino neemt het vandaag met zijn ploeg op tegen het Chelsea van Diego Costa. “Hij is een speler die je haat als je tegen hem speelt, maar waar je van houdt als het je teamgenoot is”, zegt de Argentijnse oefenmeester tegen AS. “Diego Costa heeft karakter en houdt er niet van te verliezen. Hij is trots en dat geeft hem de kwaliteit om iedere dag beter te worden.”

“Hij brengt de cultuur van winnen over op zijn ploeggenoten, de cultuur van niet tevreden zijn en altijd meer willen. Diego Costa maakt de rest iedere dag beter en is iemand die iedereen in zijn team zou willen hebben”, vertelt Pochettino. Zijn ploeg kan vanmiddag de reeks van dertien zeges van Chelsea breken. “Het is belangrijk voor de Premier League dat we winnen, Chelsea stoppen en het gat kleiner maken.”