Conte lacht kritiek weg: ‘Volgens mij zijn ze eerder boos over hun plaats’

Chelsea kreeg in aanloop naar de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van vandaag twee dagen meer rust dan onder meer Liverpool en Manchester United. Het lokte de kritiek uit van José Mourinho, die dat oneerlijk vond. Volgens Chelsea-trainer Antonio Conte is die kritiek er alleen omdat zijn ploeg bovenaan staat.

“Ik heb het programma niet gemaakt”, reageert de Italiaanse oefenmeester in gesprek met diverse Britse media op de kritieken. “Volgens mij zijn ze eerder boos over hun eigen plaats op de ranglijst dan om het programma. Het is normaal dat er verschillen in het programma zitten, dat is in Italië ook zo. Dit soort kritiek is er altijd als je koploper bent.”

Chelsea heeft momenteel al dertien competitiewedstrijden op rij gewonnen. “We mogen daar trots op zijn, dertien wedstrijden op rij winnen en koploper zijn in de competitie”, zegt Conte. “Ieder team zal onze reeks willen verbreken, ook Tottenham. Maar je wint of verliest het kampioenschap niet in één wedstrijd.”