Guardiola: ‘Dat is belangrijker dan het winnen van één titel, geloof me’

Manchester City is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een topclub in Europa. Volgens trainer Josep Guardiola ligt de club echter nog tien jaar achter op andere Europese topclubs.

Om op een gelijk niveau te komen met die clubs moeten the Citizens volgens de Spanjaard nog tien jaar in de Champions League actief zijn. “We hebben niet de historie van Barcelona, Juventus, Bayern München of Manchester United. Niet de prijzenkast die zij hebben”, zegt Guardiola tegen de Daily Mirror. In de afgelopen jaren won Manchester City tweemaal de Premier League, twee League Cups en één FA Cup.

“Het is belangrijk om de komende tien jaar actief te zijn in de Champions League. Dat is belangrijker dan het winnen van één titel, geloof me. We moeten de mensen bij deze geweldige club overtuigen dat ze goed zijn. Want dat zijn ze, net als de fans”, vertelt de coach. “Ze moeten het geloof hebben dat ze goed zijn. De club is goed en de spelers zijn dat ook.”