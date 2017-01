'Fan' wil PSV helpen: Nee, ik ben geen Lionel Messi die er dertig in schiet'

Marco van Ginkel is eigendom van Chelsea, maar de afgelopen maanden leefde hij vooral mee met PSV. De middenvelder had in de eerste zes maanden van het voorbije kalenderjaar een belangrijk aandeel in de prolongatie van de landstitel. Daarna keerde hij terug naar Londen, waar hij door een knieblessure maanden uit de roulatie was.

Van Ginkel keek min of meer als een geblesseerde PSV'er naar de duels van het team van Phillip Cocu in de huidige voetbaljaargang. Hij is blij dat hij op huurbasis is teruggekeerd in Eindhoven. "Ik wist dat er een kans was dat PSV me opnieuw wilde huren en daardoor voelde ik me nog altijd verbonden met de ploeg. Er zijn ook maar een paar nieuwe gezichten nu, dus het is alsof er weinig veranderd is", geeft de middenvelder aan.

"Ik wil de club nu graag opnieuw helpen, ook omdat het hier vorig jaar een superperiode voor me was", zo stelt Van Ginkel in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Nee, ik ben geen Messi die er per seizoen dertig in schiet, maar hopelijk kan ik er met mijn spel aan bijdragen dat ook de rest meer scoort."