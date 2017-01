Waterreus looft 'atleet' van Ajax: 'Ik geniet van zijn stijl'

Na de miljoenentransfer van Jasper Cillessen naar Barcelona opteerde Ajax voor de huur van Tim Krul. De keeper van Newcastle United was echter nog herstellende van een zware knieblessure, waardoor André Onana het als eerste doelman mocht proberen. Dat doet de Kameroener tot de dag van vandaag met verve en dus is de kans klein dat hij de komende maanden uit het doel van Ajax zal worden verdreven.

Ronald Waterreus is onder de indruk van de kwaliteiten van Onana. "Man, wat een atleet. "Zijn stijl, de kracht. Ja, daar kan ik wel van genieten", zo vertelt de oud-doelman in gesprek met het Algemeen Dagblad. Waterreus ziet geen enkele reden om Onana nu of eventueel na de Afrika Cup te passeren. De doelman wil niet aan het toernooi deelnemen, omdat hij geen eerste keus is en zijn focus bij Ajax ligt. Mocht Kameroen toch Onana oproepen en hij weigert, dan riskeert hij daarmee een schorsing van de FIFA. Hij mag dan ook gedurende het toernooi niet voor Ajax uitkomen.

Waterreus ziet dat de verdedigers van Ajax op de doelman vertrouwen. "Het is niet voor niets dat Davinson Sánchez en Nick Viergever zo goed functioneren." De voormalig doelman denkt niet dat voor Peter Bosz wat uitmaakt dat Krul over enkele maanden terug naar Engeland is. "Hij stelt echt wel de speler op met wie hij denkt de meeste punten te halen. Maar Krul en Onana ontlopen elkaar nauwelijks. Dus dan is het wel weer logisch om ook wat verder vooruit te kijken."