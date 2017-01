Jansen: ‘De categorie Cristiano Ronaldo gaat het niet doen’

De clubs in China smijten met miljoenen om voetballers uit Europa aan te trekken. Het gaat niet alleen om uitgerangeerde dertigers. Oscar en Axel Witsel konden de verleiding van het geld niet weerstaan. Laatstgenoemde kon naar Juventus, maar zwichtte toch voor een jaarsalaris van achttien miljoen euro bij Tianjin Quanjian. Carlos Tévez verdient tientallen miljoenen per jaar. De vraag is dan ook: waar eindigt het?

"Natuurlijk wordt het niks met die Chinese Super League", zo verzekert zaakwaarnemer Rob Jansen in het Algemeen Dagblad. "Het is net zo tijdelijk als in de jaren zeventig in de Verenigde Staten, of later in Japan en de Arabische landen. Er is geen enkel fundament. Niets." De verleidingskracht van het geld is echter groot. Jansen erkent dat China als markt absoluut een factor is. "Voor voetballers, verkopende clubs en ook voor managers is het goed en aantrekkelijk. Het is nieuw, groot geld."

"De categorie Cristiano Ronaldo gaat het niet doen", zo besluit Jansen, die toptalent ook niet zo snel naar China ziet vertrekken. De belangenbehartiger geeft voetballers groot gelijk dat ze voor het geld kiezen. "Maar ik geloof absoluut niet dat de sportieve macht nu opeens naar China gaat verschuiven. Op een gegeven moment komen ze daar zelf ook achter, en dan gaat de lol er vanzelf weer af."