‘Die jongen is pas vijftien jaar, maar in zijn hoofd is hij al een stuk verder’

Myron Boadu is een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van AZ. De aanvaller is pas vijftien jaar, maar toch maakt hij deel uit van de selectie van John van den Brom voor het trainingskamp in Zuid-Spanje. "Als er een goed talent is, maakt het niet uit of hij vijftien, zeventien of achttien is”, relativeert de coach de aanwezigheid van Boadu.

AZ kan niet wachten tot het moment dat Boadu zestien jaar wordt, later deze maand, en hij zijn eerste professionele contract kan ondertekenen. Van den Brom is niet bang dat het talent hem door de vingers zal glippen. "We gaan ervan uit dat hij gewoon bij ons blijft en dat we hem als hij zestien is ook kunnen gaan gebruiken in misschien wel het eerste elftal", zo vertelt hij in De Telegraaf. "Dat is misschien wel snel, maar daar ben ik zeker niet bang voor. Als het moment daar is, dan zullen we hem gaan zien."

Boadu komt goed op Ron Vlaar over. De captain is onder de indruk van de manier waarop de tiener bewust met voetbal bezig is. "Hij stelde mij allerlei vragen, niet alleen over voetbal, maar ook over alles wat eromheen gebeurt. Ik vind het heel mooi dat hij er zo jong al zo bewust mee bezig is. Dat was ik nog niet op die leeftijd. Die jongen is pas vijftien, maar in zijn hoofd is hij al een stuk verder."