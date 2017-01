VZ Talentscout - Borussia lijkt strijd om felbegeerde Pool te winnen

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Jaroslaw Jach, verdediger uit Polen.

Borussia Mönchengladbach huurt Andreas Christensen voor het tweede seizoen van Chelsea en kan de Deense verdediger waarschijnlijk niet definitief van de Londenaren overnemen. Die Fohlen zijn daarom op zoek naar een nieuwe stopper en naast de meer ervaren Timothée Kolodziejczak van Sevilla is ook Jaroslaw Jach een kandidaat om de defensie te komen versterken. De Bundesligist zou zelfs al een bod van anderhalf miljoen euro hebben uitgebracht, zo wist Przeglad Sportowy te melden. De vraagprijs van Zaglebie Lubin bedraagt echter twee miljoen.

“We gaan voorzichtig te werk. Niet met een pikhouweel, maar met een scalpel”, zei zaakwaarnemer Pawel Staniszewski afgelopen dinsdag in bovengenoemde krant. “Want: de toekomst van Jach wordt niet van de een op de andere dag even beslist. We zijn in gesprek met drie of vier clubs, maar voor een zloty of vijf is hij niet op te halen. Ik wil er graag aan toevoegen dat er niet alleen interesse is uit het Westen, maar ook uit andere richtingen. Bijvoorbeeld uit Turkije en Rusland.” Real Betis is in ieder geval een van de gegadigden, zo wilde Staniszewski wel verklappen.

“Dat klopt, en ik kan nog wel meer clubs opnoemen, maar op het moment is er slechts sprake van oriënterende gesprekken.” Naast Betis werden ook Fiorentina, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Stade Rennes, Lille, Saint-Étienne, Montpellier, Hamburger SV, RB Leipzig en VfL Wolfsburg al als mogelijke bestemmingen genoemd. Menig speler zou geneigd zijn om direct voor de grootste club te kiezen, maar Jach heeft volgens zijn belangenbehartiger maar één wens: “Als hij deze winter vertrekt, dan doet hij dat alleen naar een club waar hij veel kan spelen. En: Zaglebie zal natuurlijk een zo hoog mogelijke transfersom willen ontvangen.”

Jach wordt gezien als een van de meest talentvolle verdedigers van Polen. Hij begon zijn loopbaan bij Lechia Dzierzoniów en sinds maart 2013 is Zaglebie zijn werkgever. De linkspoot speelde tot dusverre 54 wedstrijden in het eerste elftal van De Koperplaten en daarin kwam hij tot drie doelpunten en één assist. Jach pakte pas écht zijn kans toen Maciej Dabrowski naar Legia Warschau vertrok. “Na zijn transfer kwam er een grotere verantwoordelijkheid op mijn schouders te liggen, maar ik heb mij desondanks snel aangepast. Ik denk dat ik mijn taken over het algemeen goed uitvoer”, zei Jach in september.



Een video die is geplaatst door Polsatsport.pl (@polsatsport.pl) op 7 Sep 2016 om 2:37 PDT

De stopper staat bekend als een betrouwbare verdediger die echter ook in aanvallend opzicht gevaarlijk kan zijn, want hij beschikt over een uitstekende trap. Dat liet hij in september nog zien in de vriendschappelijke wedstrijd van Jong Polen tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije (1-1). Jach krulde de bal na 27 minuten over de muur heen en liet Dávid Banai kansloos. Het is de vraag of Jach nog heel veel meer doelpunten in Polen gaat maken, want de belangstelling is dus groot en Borussia Mönchengladbach lijkt deze winter nog zaken te willen doen.

“Natuurlijk: iedere speler wil in een West-Europese competitie voetballen”, zei Jach drieënhalve maand geleden. “Dat Europese voetbal is het zout dat je als voetballer graag wil proeven.” Jach heeft bij Zaglebie nog een contract tot medio 2019; hij verlengde die verbintenis nog niet zo lang geleden. “We zijn blij dat we in Jach een speler van de vertegenwoordigende elftallen van Polen langer hebben vastgelegd. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich sterk zal ontwikkelen”, sprak voorzitter Robert Sadowski bij de contractverlenging van Jach. Het belooft nog een spannende transfermaand te worden voor Jach.

Naam Jaroslaw Jach

Geboortedatum 17/02/1994

Club Zaglebie Lubin

Positie Centrale verdediger

Sterke punten Timing, passing, vrije trap