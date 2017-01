Manager van de Maand in augustus krijgt als eerste PL-trainer ontslag in 2017

Mike Phelan is de eerste Premier League-trainer die het veld moet ruimen in 2017. De oefenmeester van Hull City is dinsdagavond op straat gezet vanwege de teleurstellende prestaties in de competitie. The Tigers maken zijn vertrek bekend via de officiële kanalen.

De 3-1 nederlaag tegen West Bromwich Albion van maandagavond was de spreekwoordelijke druppel voor het clubbestuur. Phelan werd in juli 2016 aangesteld als interim-trainer na het vertrek van Steve Bruce. In augustus werd Phelan verkozen tot Manager van de Maand in de Premier League, na zeges op Leicester City en Swansea City en een kleine nederlaag tegen Manchester United.

Na 81 dagen als interim-trainer tekende Phelan op 13 oktober een permanent contract. Die samenwerking duurde 85 dagen. Hull staat met dertien punten uit twintig wedstrijden onderaan in de Premier League. De laatste competitiezege dateert van 6 november, toen Southampton met 2-1 werd geklopt. Hull maakt bekend dat de zoektocht naar een opvolger is gestart.