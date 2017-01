‘Ajax heeft interesse, maar ik weet niet of ze tien miljoen willen betalen’

Als Ajax werk wil maken van Everton Felipe, moet de topclub met tien miljoen euro over de brug komen. Dat laat zijn managementbureau AllemanhaBrasil dinsdag weten aan Ajax Showtime. Everton, voluit Everton Felipe de Oliveira Silva, is een negentienjarige rechtsbuiten van het Braziliaanse Sport Recife.

"Ajax is geïnteresseerd, jazeker, maar Everton Felipe kost tien miljoen euro. Ik ben er niet zeker van of Ajax dat voor hem zou willen betalen", laat het zaakwaarnemersbureau weten. De belangstelling van Ajax was reeds bekend, maar belangenbehartiger Marineu Barros liet vrijdag weten dat zijn cliënt op acht miljoen euro is getaxeerd.

Zijn prijs lijkt dus te zijn toegenomen. Naast Ajax zouden ook clubs uit Duitsland en Portugal belangstelling hebben voor Everton, die bij Sport nog een contract heeft tot eind december 2020. "Ajax gaat volgende week bekijken of ze een bod doen of niet", gaf zaakwaarnemer Barros vrijdag aan. Deze week zou directeur voetbalzaken Marc Overmars dus beslissen wat hij doet.