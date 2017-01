‘Lijkt me fantastisch om Messi te trainen en hem iedere dag in actie te zien'

Jorge Sampaoli hoopt Lionel Messi ooit onder zijn hoede te krijgen. De trainer van Sevilla sprak in het verleden de ambitie uit om bondscoach van Argentinië te worden, al liet hij afgelopen zomer verstek gaan toen de voetbalbond een nieuwe keuzeheer zocht. Sampoli vond het niet het juiste moment om Sevilla te verlaten, maar koestert nog altijd de droom om bij een club of als bondscoach samen te werken met Messi.

"Het zou me fantastisch lijken om trainer van Messi te zijn en hem iedere dag vanaf de zijlijn in actie te zien", vertelt de oefenmeester daags voor de Copa del Rey-wedstrijd tegen Real Madrid. "Het is een unieke mogelijkheid om de beste speler ter wereld van dichtbij te aanschouwen. Messi is in topvorm. Wie zou hem niet willen trainen?"

"Als je een speler als Messi gelukkig houdt, heb je een wedstrijd voor 95 procent al gewonnen", vervolgt de trainer van de nummer drie van LaLiga in gesprek met Goal. "Het is vergelijkbaar met dagen waarop Diego Maradona zich goed voelde. Het is moeilijk om te verliezen als Leo zich goed voelt."