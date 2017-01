Stoke City heeft goed nieuws voor Ibrahim Afellay

(AS)

Borussia Dortmund heeft Julian Weigl bij Real Madrid aangeboden. De middenvelder ondertekende recent weliswaar een nieuw contract met de Bundesliga-club, maar tegen de juiste prijs mag hij vertrekken. (AS)

(The Sun)

Internazionale is druk bezig met het halen van nieuwe spelers. De Serie A-club wil per se Marco Verratti aantrekken en gaat ook voor Domenico Berardi óf Federico Bernardeschi, van respectievelijk Sassuolo en Fiorentina. (Sky Italia)

Paris Saint-Germain laat Verratti echter niet voor minder dan zeventig of tachtig miljoen euro gaan. Inter hoopt daarom dat de Parijzenaars interesse hebben in Ivan Perisic, om de vraagprijs wat te drukken. (La Gazzetta delo Sport)