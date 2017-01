Europese grootmachten mogen hopen: ‘Hij is moe van al die Ligue 1-trofeeën’

Marco Verratti brak zijn contract bij Paris Saint-Germain in augustus 2016 open tot medio 2021, maar twijfelt volgens zaakwaarnemer Donato Di Campli aan zijn toekomst. De spelmaker pakte sinds zijn komst in 2012 in totaal dertien prijzen, maar telkens ging het om binnenlandse trofeeën. Verratti wil ook in Europees verband beslag leggen op zilverwerk.

"Hij is gelukkig in Parijs, maar aan de andere kant wordt hij er een beetje moe van om alleen maar een verzameling Ligue 1-trofeeën te winnen", stelt Di Campli in gesprek met Mediaset. "We willen graag eens wat anders winnen bij PSG. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, moeten we zien wat we gaan doen."

Verratti werd reeds gelinkt aan Bayern München, Chelsea en Manchester United. Maandag kwamen daar Internazionale en Juventus bij: de Italiaanse grootmachten zijn volgens Sky Italia van plan om een poging te wagen om Verratti terug naar zijn geboorteland te halen. "Internazionale? Dat is een topclub met grote plannen, net als Juventus. Maar PSG is een dure winkel", weet ook Di Campli.