ADO meldt zich in Zwolle: ‘Maar dat geldt voor nog wat meer Eredivisieclubs’

ADO Den Haag hoopt Danny Holla te verleiden tot een terugkeer. De middenvelder staat nog een halfjaar onder contract bij PEC Zwolle, maar heeft een clausule die een transfervrij vertrek deze maand mogelijk maakt. Zijn huidige club heeft echter een verbeterde aanbieding gedaan en dus beraadt Holla zich over zijn opties.

De 29-jarige Almeerder stond afgelopen zomer reeds in de belangstelling van ADO. Toen verliet hij Brighton & Hove Albion echter op transfervrije basis voor een eenjarig contract in Zwolle. Dit seizoen kwam Holla tot tien competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte. Tussen 2012 en 2014 noteerde de controleur 54 wedstrijden en veertien treffers in Haagse dienst.

In gesprek met de Stentor bevestigt Holla dat ADO zich heeft gemeld. "Maar dat geldt voor nog wat meer Eredivisieclubs. Er is gesproken met ADO, maar er is geen aanbieding gedaan." Hij weet dat ADO in onzekere tijden verkeert door de rechtszaak tegen eigenaar Hui Wang. "Het is onrustig bij ADO. De club heeft ook eerlijk gezegd dat het nog niet weet waar het aan toe is."