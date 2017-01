Bazoer: ‘Dat had ik bij Ajax ook en daarmee voelde ik me heel goed’

Riechedly Bazoer voelt zich op zijn plek bij VfL Wolfsburg. De middenvelder maakte vorige maand voor minimaal twaalf miljoen euro de overstap van Ajax naar de Bundesliga en tekende een contract tot de zomer van 2021. Op de website van zijn nieuwe club stelt Bazoer zich voor als een technische 'box-to-box-speler' en blikt hij vooruit op zijn dienstverband.

"Ik ben heel goed opgenomen in de groep", laat de zesvoudig Oranje-international weten. "Met Jeffrey Bruma, Koen Casteels en assistent-trainer Ton Lokhoff kan ik Nederlands spreken. Dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker voor me. Het totaalpakket was perfect. Het was belangrijk dat ik het vertrouwen van de club kreeg en dat voelde ik vanaf het begin."

Onder Frank de Boer gold Bazoer als sterkhouder bij Ajax. De Amsterdammers leken goud in handen te hebben, maar opvolger Peter Bosz liet Bazoer dit seizoen slechts vijf keer in actie komen in de Eredivisie. Negentig minuten maakte de geboren Utrechter nooit vol. Bazoer heeft vrede met zijn vertrek bij Ajax en ziet in dat beide partijen daar baat bij hadden.

"De trainer koos gewoon voor andere spelers. Daardoor was het duidelijk dat een transfer voor beide partijen het beste was. Ik kijk uit naar de uitdaging bij Wolfsburg, want ik kan me hier verder ontwikkelen. Hopelijk ben ik over twee à drie jaar een nog betere speler", blikt Bazoer vooruit. In Wolfsburg mag hij het proberen met zijn geliefde rugnummer 6. "Dat nummer had ik bij Ajax ook en daarmee voelde ik me heel goed. Het is mooi dat ik het weer mag dragen."