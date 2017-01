Zidane neemt Heerenveen-doelwit op en bespreekt drie transfergeruchten

Zinédine Zidane verwacht ook na deze maand nog te beschikken over James Rodríguez. De spelmaker van Real Madrid wordt in verband gebracht met Manchester United, Chelsea en Juventus, maar volgens Zidane heeft James de knoop reeds doorgehakt. Dat komt overeen met uitspraken van zaakwaarnemer Jorge Mendes, die vrijdag aangaf dat zijn cliënt in het Santiago Bernabéu blijft.

De Colombiaan behoort, evenals sc Heerenveen-doelwit Martin Ödegaard, tot de wedstrijdselectie voor de bekerwedstrijd tegen Sevilla van woensdag. "James is een belangrijke speler voor ons", vertelt Zidane op de clubsite. "Ik ga net zo goed met James om als met de andere spelers. Het is zwaar om niet te mogen spelen in de finale van de wereldbeker voor clubs en dan is het makkelijk om boos te worden. Maar dat behoort nu tot het verleden."

"We hebben gesproken en hij wil hier blijven. Hij is bij de beste club ter wereld en ik wil hem hier houden. Meer valt er niet te zeggen", verduidelijkt Zidane, die ook de geruchten omtrent Pepe behandelt. De Portugese clubicoon staat naar verluidt in de belangstelling van het Chinese Hebei China Fortune, waar hij tien miljoen euro op jaarbasis kan verdienen. Het zou grofweg een verdubbeling van zijn salaris zijn, maar Zidane hecht weinig waarde aan het verhaal.

"Pepe is een belangrijke speler die al tien jaar hier speelt. Hij heeft geschiedenis geschreven bij deze club. Ik hoop dat hij blijft. Ik bekommer me niet om speculatie, ik ben alleen geïnteresseerd in wat Pepe voor de club blijft betekenen", stelt hij. Het gerucht dat Álvaro Morata ongelukkig is en terug wil naar Juventus, verwijst de Fransman naar het rijk der fabelen. "De geruchten over Álvaro zitten niet eens in de buurt van de waarheid. Hij is gelukkig hier. Dit is zijn thuis. Hij staat honderd procent achter ons project."