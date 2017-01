Owen luidt noodklok: ‘Hij is achteruitgegaan onder leiding van Guardiola’

Michael Owen maakt zich zorgen om de ontwikkeling van Kelechi Iheanacho. De twintigjarige aanvaller van Manchester City zou gezien zijn leeftijd grote stappen moeten zetten, maar volgens Owen gaat Iheanacho juist achteruit. De trainerswissel in het Etihad Stadium heeft slecht uitgepakt voor de Nigeriaan, denkt de oud-spits.

Iheanacho kwam dit seizoen tot vier doelpunten in twaalf competitiewedstrijden; vorig seizoen maakte hij er acht in 26 duels. Maandagavond kreeg Iheanacho een basisplek van Josep Guardiola in de Premier League-wedstrijd tegen Burnley (2-1 zege). Na 45 minuten werd de jongeling echter naar de kant gehaald ten faveure van Sergio Agüero, die na rust de belangrijke 2-0 zou maken. Volgens Owen bezwijkt Iheanacho onder de grote druk die hij voelt.

"Hij is niet dezelfde speler als hij ooit was", stelt Owen bij BT. "Zijn zelfvertrouwen heeft een deuk opgelopen. Ik denk dat hij grote druk voelt op het veld. Hij is onzeker over zijn toekomst, wat hij onder Manuel Pellegrini niet was." Iheanacho wordt volgens de Engelsman omgeven door spelers die het vertrouwen van Guardiola genieten. "Pellegrini had juist een rotsvast vertrouwen in Iheanacho en dat wist iedereen. Hij is achteruitgegaan onder Guardiola."