Kind van Groningen kan naar Premier League en Serie A: ‘Niet per se weg’

Hans Hateboer beschikt over een aflopend contract bij FC Groningen en is niet van plan om bij te tekenen. Zodoende lijkt een winterse transfer voor alle partijen de beste oplossing, maar de verdediger zegt niet per se weg te willen. Voor de Kerst sprak Hateboer reeds met onder meer Hull City en Atalanta, al is het onduidelijk of zij zullen terugkeren.

De rechtsback is bezig aan een sterk seizoen en miste nog geen minuut in de Eredivisie. "Er speelt wel wat, maar zover ik weet zijn er nu geen onderhandelingen gaande. Ik heb het nog steeds goed naar mijn zin bij Groningen en hoef daarom ook niet per se weg deze winter", verzekert Hateboer in gesprek met RTV Noord.

Maandagavond vertelde directeur Hans Nijland aan Voetbal International te hopen op een transfer van de 22-jarige Hateboer, die de hele Groningse jeugdopleiding doorliep. "Mijn commercieel hart bloedt als een zelf opgeleide speler transfervrij de deur uitloopt. Vandaar dat we er alles aan doen hem nog in deze window te zullen verkopen", verklaarde Nijland.