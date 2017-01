Leicester City haalt opvolger van Kanté voor 17 miljoen euro uit België

Leicester City heeft Wilfred Ndidi zo goed als binnen. De kampioen van Engeland maakt dinsdagavond wereldkundig dat de middenvelder van Racing Genk een contract van 5,5 jaar zal ondertekenen, wanneer zijn werkvergunning officieel binnen is. Omdat hij nog onvoldoende interlands heeft gespeeld, is die stap voorlopig nog niet gezet.

De belangstelling van the Foxes voor Ndidi was al geruime tijd bekend. Leicester ziet in de Nigeriaan een geschikte opvolger van N'Golo Kanté, die vorig seizoen een cruciale rol speelde in de titelstrijd en vervolgens naar Chelsea vertrok. Destijds streek Leicester 35,8 miljoen euro op en daarvan gaat iets minder dan de helft naar de komst van Ndidi. Naar verluidt kost hij minimaal 17 miljoen euro.

Via bonussen kan dat bedrag verder oplopen met vijf miljoen euro. Zodoende maakt de Belgische club een flinke winst, daar Ndidi in januari 2015 slechts voor een ton werd overgenomen van het Nigeriaanse Nath Boys FC. De twintigjarige sterspeler is reeds persoonlijk akkoord met zijn nieuwe club. Ook de medische keuring van de vijfvoudig Nigeriaans international heeft geen problemen aan het licht gebracht.