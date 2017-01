‘Zodra ik de naam Juventus hoorde, had ik geen twijfels meer’

Tomás Rincón werd dinsdag gepresenteerd als eerste winteraanwinst van Juventus. De Venezolaanse middenvelder noemt het een ‘eer’ voor de Oude Dame uit te mogen komen, zo liet hij op een persconferentie weten.

“Laat ik als eerste zeggen dat een droom is uitgekomen. Het ging snel, zodra ik de naam Juventus hoorde, had ik geen twijfels meer”, zei de middenvelder, die voor zo’n acht miljoen euro overkwam van Genoa. “Ik kan garanderen dat ik hier hard zal werken, want het is een eer om bij deze club te zijn.”

In Turijn komt Rincón enkele oude bekenden tegen. Zo kent hij Stefano Sturaro en Rolando Mandragora nog van hun tijd bij Genoa. “En er spelen aardig wat Zuid-Amerikanen bij Juventus die ik weleens ben tegengekomen met het nationale team van Venezuela. Het zal niet moeilijk zijn om me aan te passen, iedereen heeft me goed opgevangen. De club is een familie van kampioenen. Het is een eer dat Gianluigi Buffon mijn teamgenoot wordt, in mijn ogen de beste keeper van de wereld.”