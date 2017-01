Witsel gaat achttien miljoen per jaar verdienen in China

Axel Witsel vertrekt definitief naar Tianjin Quanjian. Zenit Sint-Petersburg maakt dinsdagavond bekend dat beide clubs een akkoord hebben bereikt over een transfer van de 27-jarige Belg, die een driejarig contract signeert. Witsel gaat achttien miljoen euro op jaarbasis verdienen bij de kapitaalkrachtige club uit China.

Het is onduidelijk hoeveel Zenit ontvangt voor Witsel, wiens contract nog een halfjaar doorliep. Aanvankelijk leek de Rode Duivel te opteren voor het eveneens steenrijke Shanghai SIPG, maar de keuze is toch gevallen op Tianjin Quanjian. Die club is vorig seizoen gepromoveerd naar de hoogste Chinese divisie. Juventus was eveneens lange tijd in de race voor Witsel en deed in het verleden reeds twee pogingen.

Witsel bevestigde de overstap maandag al in gesprek met Tuttosport. Hij sprak van een heel moeilijke beslissing. "Aan de ene kant was er een geweldig team en een geweldige club als Juventus", gaf hij aan. "Maar aan de andere kant was er een aanbieding die ik niet kon afwijzen, eentje voor de toekomst. De directie van Juventus heeft zich altijd keurig gedragen en ik kan ze alleen maar dankbaar zijn."

In september 2012 zette Witsel zijn handtekening bij Zenit. De Russische grootmacht betaalde destijds veertig miljoen euro aan Benfica voor zijn komst. Sindsdien speelde Witsel in totaal 180 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 22 doelpunten maakte en 13 assists leverde. Hij schreef de landstitel (2015), de Russische beker (2016) en de Supercup (2015 en 2016) op zijn naam. Zenit wenst de 78-voudig international van België het beste in het vervolg van zijn loopbaan.