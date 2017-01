‘Drogba en Zidane kwamen ook niet terug, niemand keert terug naar Marseille’

De geruchten gingen dat Olympique Marseille deze winter een poging gaat wagen om Dimitri Payet terug te halen naar Frankrijk. Frank Leboeuf, voormalig speler van onder meer L’OM en Chelsea, denkt niet dat de middenvelder bij West Ham United vertrekt voor een terugkeer naar zijn thuisland.

“Ik geloof geen moment dat Payet naar Marseille zal gaan”, zegt Leboeuf tegen RM. “Er was ooit een verhaal dat Didier Drogba terug zou keren. We hebben het gehad over Zinédine Zidane die terug zou komen naar de stad van zijn dromen. Zij kwamen niet, niemand komt terug naar Marseille.”

Volgens Britse media zou Olympique Marseille veertig miljoen euro over hebben voor Payet. Anderhalf jaar geleden bewandelde de Fransman de omgekeerde weg en hij verlengde onlangs zijn contract bij West Ham United tot 2021. “Wanneer je in een van de meest prestigieuze competities van de wereld speelt, heb je geen reden om terug te keren naar de Ligue 1. Hij heeft daar geen interesse in. Het is helaas waar dat geld het enige is dat telt.”