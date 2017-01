Man City-verdediger moet vrezen voor schorsing na Instagram-post

Manchester City moet het mogelijk een aantal wedstrijden zonder Bacary Sagna stellen. Naar aanleiding van een post op Instagram heeft de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek ingesteld naar de Franse verdediger.

The Citizens wonnen maandag in eigen huis met moeite van Burnley (2-1). Na een half uur spelen kwam Manchester City al met tien man te staan, nadat Fernandinho de rode kaart had gekregen van scheidsrechter Lee Mason. Sagna was niet onder de indruk van de verrichtingen van de arbiter en schreef op Instagram ’10 against 12... But still fighting and winning as a team’.

Sagna realiseerde zich later dat het geen handige actie was om die tekst te posten en verwijderde de tekst. Voor hem te laat, want de FA is een onderzoek begonnen. De verdediger heeft tot vrijdag om te reageren op de post.