FC Groningen sluit akkoord over transfer: ‘Dat is concreet’’

FC Groningen en Real Salt Lake City hebben een akkoord bereikt over de transfer van Albert Rusnák. De Slowaak moet er nu alleen zelf nog met de Amerikaanse club uitkomen, zo meldt algemeen directeur op de website van de club.

Nijland verwijst verder alle andere transfergeruchten rond spelers van Groningen naar het rijk der fabelen. “Via de media vernemen wij dat veel namen van onze spelers in verband worden gebracht met een mogelijke tussentijdse verhuizing naar een nieuwe club. Wij kunnen niet zoveel met al die geluiden”, zegt de sportbestuurder.

“Op dit moment is er maar één mogelijke transfer concreet en dat is die van Rusnák”, stelt Nijland. “Mocht de overgang van Rusnák worden afgerond, dan zullen wij geen vervanger voor hem aantrekken. Samen met de technische staf hebben wij namelijk de overtuiging dat we zijn vertrek binnen de huidige selectie kunnen opvangen. Maar het is nog lang geen 31 januari en tot die tijd kan er nog van alles gebeuren.”