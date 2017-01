‘Ik zou bij een Nederlandse topclub minder de kans krijgen’

NEC sloeg maandag toe op de transfermarkt en legde Jordan Larsson voor drieënhalf jaar vast. Daarmee troefden de Nijmegenaren volgens de aanvaller zelf verschillende clubs uit Nederland, Zweden en Denemarken af. Hij maakte naar eigen zeggen bewust de keuze voor NEC.

Larsson stond naar verluidt ook onder meer in de belangstelling van twee ex-clubs van zijn vader Henrik: Feyenoord en Celtic. Aan HD vertelt de aanvaller dat hij voor NEC koos vanwege een grotere kans op speeltijd: “Ik had waarschijnlijk minder de kans gekregen als ik bijvoorbeeld voor een grote club in Nederland had gekozen. Dan had ik misschien vaker op de bank gezeten. NEC toonde al vroeg interesse. Dit was absoluut de beste optie voor mij.”

De negentienjarige aanvaller vertrok op een vervelende manier bij Helsingsborg IF. De club degradeerde en Larsson werd op het veld aangevallen door fans. “Ik hoop dat de echte fans van Helsingsborg waarderen wat ik heb betekend voor de club. Zelf heb ik veel goede herinneringen aan mijn tijd bij de club, zoals de derby vorig jaar tegen Malmö FF. Het stadion was volgepakt, ik scoorde en we wonnen”, besluit Larsson.