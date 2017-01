Nederlander blinkt uit: ‘Hij had in Saudi-Arabië miljonair kunnen worden’

Haast geruisloos vertrok Mohamed El Makrini anderhalf jaar geleden naar Odense BK. In Denemarken heeft de middenvelder zich echter in de kijker gespeeld bij enkele clubs, maar Odense wil de ex-speler van SC Cambuur en FC Den Bosch voorlopig niet laten gaan.

Tussen de geïnteresseerden zouden onder andere het Noorse Trømso en een club uit Saudi-Arabië zitten. “Mohamed had in Saudi-Arabië miljonair kunnen worden, maar OB zei ‘nee’. Ze hebben hem nodig in het team en laten hem daarom niet gaan. Dat begrijpt hij, dus de focus ligt op voetbal en we zien wel wat er gebeurt in de zomer”, zegt Harm-Jan Schilperpoort, zaakwaarnemer van El Makrini, tegen Tipsbladet.

Odense strijdt in het huidige seizoen tegen degradatie uit de hoogste afdeling van Denemarken; de club staat voorlaatste in de Superligaen. Het contract van El Makrini loopt komende zomer af. “Bij een degradatie is contractverlenging onmogelijk, omdat het voor beide partijen dan geen zin heeft. Bij handhaving staat Mohamed open voor een nieuwe verbintenis, maar je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Hij heeft het naar zijn zin bij de club, zijn kinderen gaan naar school in Odense en Denemarken is een goed land om in te leven.”