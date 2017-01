‘Hij moet weg bij Vitesse; hij heeft veel voor de club betekend’

Guram Kashia heeft er een optie bij. De centrale verdediger werd al gelinkt aan Trabzonspor, FC Midtjylland, Kairat Almaty en Real Betis en Giorgi Gakhokidze verklapt nu dat zijn 29-jarige landgenoot ook in beeld is bij Granada.

“Betis is inderdaad geïnteresseerd, maar Granada is dat ook. En Granada is serieuzer. Er is beweging en we wachten op nieuwe ontwikkelingen”, aldus de oud-aanvaller in gesprek met Sportall. De 41-jarige Gakhokidze houdt namens Vitesse de Oost-Europese markt in de gaten en zegt ook vaak in contact te staan met Kashia zelf.

“Ik ga binnenkort naar Arnhem en ga dan met de directie en Kashia praten. Hij moet weg. Guram heeft veel voor de club betekend en wil zich nu op een hoger niveau uitproberen”, aldus Gakhokidze, die voor onder meer FC Twente en PSV speelde. Kashia, de aanvoerder van Vitesse, ligt nog tot medio 2020 vast.