‘Ik had twee jaar geleden niet gedacht dat ik nu voor Go Ahead zou spelen’

Vol verwachtingen vertrok Elvis Manu anderhalf jaar geleden richting Engeland. Aan de overkant van Het Kanaal maakte de ex-Feyenoorder echter weinig speelminuten. De aanvaller trok daarom naar Go Ahead Eagles om vaker aan de aftrap te verschijnen dan bij Brighton & Hove Albion.

“Ik denk dat als je me twee jaar geleden had gevraagd of ik nu bij Go Ahead zou spelen, dat ik ook nee zou zeggen, maar in het voetbal kan het snel gaan”, bekent Manu tegenover RTV Oost. Een tussentijdse uitleenbeurt bij Huddersfield Town leverde de geboren Dordtenaar ook nauwelijks speelminuten op. “Ik ben anderhalf jaar in Engeland geweest en ben daar heel weinig aan spelen toegekomen. Ik wil weer speelminuten maken en Go Ahead bood mij daar de mogelijkheid toe.”

Go Ahead moet in de tweede seizoenshelft alle zeilen bijzetten om degradatie te ontlopen. “Je speelt natuurlijk in de Eredivisie en dus weet je als Go Ahead dat je elke week aan de bak kan”, gaat de aanvaller verder. “Ik ben een aanvaller en denk dat er wel verwacht wordt dat ik een paar goals en assists verzorg. Daar ga ik keihard m'n best voor doen, daar zullen we met z'n allen keihard voor werken. Ik ben gewoon blij dat ik weer kan voetballen en dat dat nu bij Go Ahead is, dat is zo, maar ik ben er gewoon blij mee en we zullen het zien.”