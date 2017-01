Galatasaray laat na Sigthórsson ook 84-voudig international gaan

De wegen van Hamit Altintop en Galatasaray scheiden. De Turkse topclub heeft besloten het contract van de middenvelder te verscheuren. Die verbintenis liep nog door tot het einde van het huidige seizoen.

In de laatste twee seizoenen kwam de 84-voudig Turks international door blessureleed al weinig meer in actie. In het huidige voetbaljaar kwam Altintop nog in actie in enkele bekerwedstrijden, onder meer tegen tweededivisionist Tuzlaspor (3-2 verlies). Zijn slechte optreden in die partij zou voor het bestuur van Galatasaray de druppel zijn geweest.

De 34-jarige Altintop verdiende bij Galatasaray 1,65 miljoen euro per jaar, exclusief bonussen. De club zal het resterende salaris gewoon door moeten betalen. Eerder speelde de middenvelder voor Schalke 04, Bayern München en Real Madrid. Overigens is Altintop niet de eerste speler van wie Galatasaray voortijdig afscheid neemt, want ook het huurcontract van Kolbeinn Sightorsson werd al beëindigd.