‘Daar is Borussia Dortmund, maar ook Fortuna mee groot geworden’

Sinds afgelopen zomer is Isitan Gün eigenaar van Fortuna Sittard. De Turkse zakenman nam 85 procent van de aandelen over, waar hij naar verluidt zo’n negen ton voor betaalde. Gün heeft een duidelijk plan met de Limburgse club, zo vertelt hij aan de Volkskrant.

“Het gaat om de juiste waarden installeren. Fortuna was een club van pioniers, zo had ik begrepen. Toen ik hier kwam, proefde ik dat men mislukkingen had geaccepteerd. Dat kunnen we niet gebruiken”, zegt Gün, die met de Limburgse club niet het spoor wil volgen van het Duitse RB Leipzig. “Dat is als supersnoep. Je krijgt een kick van de suiker, maar dat ebt zo weer weg.”

“Ik kijk liever naar Borussia Dortmund. We gaan niet alleen maar spelers kopen. We willen juist investeren in de opleiding, goede coaches aanstellen. Daarmee is Borussia, maar ook Fortuna groot geworden”, gaat de Turkse zakenman verder. Fortuna baarde afgelopen week opzien met het aantrekken van Sunday Oliseh als trainer. “Sunday is een winnaar. Spelers kijken tegen hem op. Onervaren? Iedereen moet ergens beginnen.”