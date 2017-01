‘Iedereen was door het dolle heen toen ik bij Galatasaray tekende’

Nigel de Jong ruilde Los Angeles Galaxy eind augustus in voor Galatasaray. Tijdens zijn jeugd in Amsterdam-West maakte de middenvelder al kennis met de Turkse topclub en het is voor De Jong dan ook bijzonder dat hij nu het shirt van Cimbom mag dragen.

“In de buurt waar ik opgroeide, woonden veel Turken. Bij mij in de buurt was iedereen vooral voor Galatasaray. Zo zag ik als kind al wedstrijden van Galatasaray. Vooral de winst van de UEFA Cup in 2000 kan ik me nog goed herinneren, ik ken al die spelers nog uit mijn hoofd”, zegt de 32-jarige middenvelder in gesprek met Galatasaray Dergisi. “Iedereen was door het dolle heen toen ik bij Galatasaray tekende. Ik ben blij dat hier speel en dat ik mijn vrienden daar een plezier mee doe.”

Bij Galatasaray kwam De Jong twee oude bekenden tegen: trainer Jan Olde Riekerink en Wesley Sneijder. “Ik ontmoette Olde Riekerink 22 jaar geleden, toen ik negen jaar oud was en in de jeugd van Ajax speelde. We hadden enorm respect voor hem. Want als je geen vooruitgang boekte, liep je het risico dat je weg moest”, vertelt de 81-voudig international. “Wesley ken ik al zo lang, onze vrouwen zijn ook goede vrienden. Dat hij hier speelt, maakt het voor mij ook makkelijker. Ik ontwikkel me sneller, want de cultuur is toch heel anders en dan is het prettig een bekende in de buurt te hebben.”