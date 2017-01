Voormalig aankoop van Liverpool en Juventus maakt transfer in Serie A

Alberto Aquilani is speler van Sassuolo. I Neroverdi maken dinsdag via de officiële kanalen bekend dat de 32-jarige middenvelder voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Pescara en dat hij woensdag officieel wordt gepresenteerd.

De 38-voudig international van de nationale ploeg van Italië, vijf doelpunten, kwam in de eerste seizoenshelft tot één doelpunt en één assist in negen competitiewedstrijden voor Pescara. Het leek er aanvankelijk op dat hij zijn contract aldaar zou laten ontbinden, maar hij blijft voorlopig dus op de loonlijst bij i Delfini staan.

Il Principino is bij Sassuolo de vervanger van de geblesseerde Francesco Magnanelli en wordt herenigd met Eusebio Di Francesco, want hij werkte in het seizoen 2005/06 al bij AS Roma samen met de trainer. Aquilani kwam eerder nog uit voor Sporting Portugal, Fiorentina, Liverpool, AC Milan, Juventus en dus Roma.