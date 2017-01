PSG presenteert Draxler: ‘Heb hoge verwachtingen’

Julian Draxler is officieel speler van Paris Saint-Germain. VfL Wolfsburg maakte ruim één week geleden al melding van de transfer en de regerend kampioen van Frankrijk heeft nu via de officiële kanalen laten weten dat de aanvallende middenvelder heeft getekend tot medio 2021. Draxler kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur.

“Ik ben verheugd dat ik voor PSG heb getekend en heb hoge verwachtingen. Ik ga voor de eerste keer in mijn carrière een ander land en een andere competitie meemaken. Ik ben erg trots dat ik mij bij een club heb gevoegd die een begrip is geworden in het Europese voetbal en de afgelopen jaren veel grote spelers heeft gecontracteerd. Ik ga er alles aan doen om PSG aan nieuwe prijzen te helpen”, aldus de Duitser op de officiële website.

“Deze transfer toont aan hoe aantrekkelijk onze club is voor ’s werelds grootste talenten”, laat voorzitter Nasser Al-Khelaïfi optekenen. “Draxler heeft alle kwaliteiten om bij ons een sleutelrol te vervullen en om een publieksfavoriet te worden.” Over de transfersom bestaat onduidelijkheid, maar L’Équipe verzekert dat het om een bedrag van 36 miljoen euro gaat dat door variabelen nog tot 42 miljoen kan oplopen.

Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 3 Jan 2017 om 2:40 PST