Witsel wekt onbegrip: ‘Geen goede keuze, hij kon ook op zijn 31ste gaan’

Hoewel het nog niet officieel rond is, lijkt Axel Witsel te vertrekken naar Tianjin Quanjian. Eddy Snelders, oud-voetballer en tevens analist van Sporza, begrijpt de financiële overweging, maar vindt dat de stap naar China sportief te vroeg komt.

In China gaat de Belgisch international naar verluidt achttien miljoen euro per jaar verdienen. “Financieel gezien kan je hem geen ongelijk geven, maar hij kon ook op zijn 31e of 32e voor deze transfer kiezen”, zei de oud-speler van onder meer Antwerp en Standard Luik. “Voor mij is het puur een financiële kwestie. Sportief gezien moeten we toch constateren dat hij die stap te vroeg zet. Hij wordt 28 jaar en zou dus op de top van zijn kunnen moeten zijn. Niet alleen bij zijn club, ook bij de nationale ploeg.”

Snelders verwacht niet dat de stap naar China het einde van de interlandcarrière van Witsel betekent. “Maar als er mindere prestaties volgen in het shirt van de Rode Duivels, zal de kritiek veel heviger zijn. Witsel maakt het zichzelf veel moeilijker nu en zal verplicht worden om elke keer opnieuw uit te blinken bij de nationale ploeg”, zei de éénmalig Belgisch international. “Ik vind het geen goede keuze, maar je kunt niemand tegenhouden om de kassa te doen rinkelen. Dat is in dit geval duidelijk het hoofddoel van Witsel geweest.”