‘Ziyech is in de Eredivisie vaak een klasse apart, Ajax zal er blij mee zijn'

In tegenstelling tot Kairm El Ahmadi heeft Hakim Ziyech geen uitnodiging gekregen voor de Afrika Cup. De aanvallende middenvelder van Ajax is buiten de selectie gelaten door bondscoach Hervé Renard. Waar velen verbaasd hebben gereageerd op het besluit van de keuzeheer, is El Ahmadi een stuk voorzichtiger met het geven van zijn mening.

“Dat is zijn beslissing, daar ga ik niet over”, zegt de Feyenoord-middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad. “Ziyech is in de Eredivisie vaak een klasse apart, dus Ajax zal er blij mee zijn. Maar Feyenoord kan ook zonder El Ahmadi winnen, dat zul je deze maand zien.”

Waar Ajax in januari gewoon kan beschikken over Ziyech, mist Feyenoord El Ahmadi maximaal vier competitieduels. “Dat blijft apart en eigenlijk hoort het niet”, aldus de Marokkaan. “De Afrika Cup valt altijd midden in het seizoen. Ik hoop dat onze voorsprong minimaal hetzelfde is als ik terugkeer.”