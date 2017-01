‘Of hij blijft bij Chelsea of hij wordt uitgeleend aan AS Roma’

Chelsea en Real Betis maakten zondag bekend dat de verhuurperiode van Charly Musonda aan de Spaanse club voortijdig is beëindigd. De vraag is nu waar de toekomst van de twintigjarige aanvallende middenvelder ligt. Volgens vader Charly gaat zijn zoon in ieder geval niet in de Belgische competitie aan de slag.

"De Belgische competitie is geen optie", vertelt zijn vader dinsdag in gesprek met Het Laatste Nieuws. Chelsea heeft de knoop inzake Musonda nog niet doorgehakt. "Antonio Conte wil hem nog twee weken aan het werk zien op training."

Een tijdelijke terugkeer naar België zou niet logisch zijn, zo oordeelt Charly Musonda senior. "Ik geloof niet dat Chelsea mijn zoon nu nog naar de Jupiler Pro League wil zien gaan. Er is wel interesse van AS Roma. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er twee opties: of Charly blijft bij Chelsea, of hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Roma."

Musonda maakte een jaar geleden de tijdelijke overstap naar Betis en had een belangrijk aandeel in de uiteindelijke tiende plaats van de Andalusiërs in LaLiga. De verhuurperiode werd vervolgens met een seizoen verlengd, maar de Belg kwam de laatste maanden amper in de plannen van Gustavo Poyet en diens opvolger Víctor voor.